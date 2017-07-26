Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler 25 Temmuz 2017 günü Saat:17:00 sıralarında ceza evi firaraisi olan şüphelinin 07 NPF 33 plakalı aracıyla gezdiği istihbarıtını alması üzerine aracı takibe aldı. cezaevi firarisi otomobiliyle Dim Barajına doğru kaçmaya başladı. Asayiş ekipleri cezaevi firarisini ikaz ederek durmasını istedi cezaevi firarisi polislerin ikazlarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Asayiş ekipleri silahla havaya ateş ederek şüphelinin aracını durdurdu.

Araçtan çıkartılan şüpheli Tekyeddin Y.(38), Asayiş ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Asayiş Büroda Tekyeddin Y. yapılan GBT sorgusunda 5 Adet Kredi kartı Dolandırıcılığı, 1 Aedet Mala zarar verme, Cezaevi firarisi olarak, ve 7 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Asayiş Büroda ifadesi alındıktan sonra Adliyeye sevk edildi.