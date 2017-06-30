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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanya'da bayıltan sıcaklar

Cuma Pazarı'nın doğu çıkışında bir kadın elindeki pazar poşetleriyle yere yığılıp kaldı

Alanya'da bayıltan sıcaklar

Cuma Pazarı'nın doğu çıkışında bir kadın elindeki pazar poşetleriyle yere yığılıp kaldı

30 Haziran 2017 Cuma 19:29
Alanya'da bayıltan sıcaklar
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CUMA Pazarı'nın doğu çıkışında elindeki pazar poşetleriyle yere yığılıp kalan kadının isminin Havva Karaarslan olduğu belirlendi. Sıcaktan dolayı bayılıp bir süre yerde baygın yatan kadına vatandaşlar müdahale ettiler, ambulansın gelmesi beklendi. Yaklaşık 10 dakika içinde gelen ambulansla baygın vaziyette Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 19:36
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Havva KaraarslanCuma PazarıBayıltan Sıcaklar
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