Alanya’da aşırı hız kaza getirdi

KAZA , dün öğle saatlerinde Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlık Caddesi ’ne seyir halinde olan Aydeniz F.’nin kullandığı 07 NTG 20 plakalı motosiklet aşırı hızla yolda bulanan kasise girdi. Aşırı hızdan dolay direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Aydeniz F.’yi ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Aydeniz F.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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