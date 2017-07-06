Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101096
ALTIN
142.849
DOLAR
3.6301
STERLIN
4.6998
EURO
4.1275
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kalp, sıcağı sevmez!
Kalp, sıcağı sevmez!
SMA hastalığı nedir?
SMA hastalığı nedir?
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları

Alanya’da aşırı hız kaza getirdi

Alanya’da yolda bulunan kasise aşırı hızlı girmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alanya’da aşırı hız kaza getirdi

Alanya’da yolda bulunan kasise aşırı hızlı girmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:27
Alanya’da aşırı hız kaza getirdi
banner404

KAZA, dün öğle saatlerinde Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlık Caddesi’ne seyir halinde olan Aydeniz F.’nin kullandığı 07 NTG 20 plakalı motosiklet aşırı hızla yolda bulanan kasise girdi. Aşırı hızdan dolay direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Aydeniz F.’yi ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Aydeniz F.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaÇamlık CaddesiAlaaddin Keykubat Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da korkutan kaza
Alanya'da korkutan kaza
Alanya'da deniz sefası faciaya döndü
Alanya'da deniz sefası faciaya döndü
Banyoda sır gibi ölüm
Banyoda sır gibi ölüm

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals