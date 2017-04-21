Alanya’da alkol komasına giren İngiliz öldü 

EDİNİLEN bilgiye göre, olay dün saat 04.15 sıralarında Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Tatil için geldiği otelde alkol alan 27 yaşındaki İngiliz turist Marktomas Hortun, aldığı alkolün de etkisiyle rahatsızlandı. Otel yetkilileri tarafından çağırılan ambulansla Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan Hortun, burada tedaviye alındı. İngiliz turist Hortun'un 418 promil alkollü olduğu ve alkol komasına girdiği için rahatsızlandığı iddia edildi. Marktomas Hortun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İngiliz turistin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.