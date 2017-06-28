Alanya'da ağır yaralanan genç öldü

ALANYA'YA bağlı Sugözü Mahallesi, çevreyolu üzerinde geçen 18 Haziran'da meydana gelen kazada Gazipaşa istikametine giden Barış Akça'nın kullandığı 07 E 4684 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıktı. Önce kaldırıma çıkan, daha sonra da şantiye girişindeki demir korkulukları kıran otomobil, yapımı devam eden Alanya Adliyesi ek hizmet binasının temeline uçtu. Yaklaşık 15 metre yüksekten düşen otomobil ders döndü. Kazada otomobil sürücüsü Barış Akça ile aynı araçta bulunan Coşkun Ç. ağır yaralandı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılarak Başkent Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Barış Akça, dün sabah yaşamını yitirdi.