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Alanya'da 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Alanya'da 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

24 Nisan 2017 Pazartesi 11:47
Alanya'da 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Musa A., 07 NPP 83  plakalı otomobille Konaklı'dan Payallar istikametine giderken dikkatsizlik sonucu karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki T.T'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı T.T, olay yerine çağrılan ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımın ünitesinde kalan TT.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma tarafında gözaltına alınan Musa A. gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 24.04.2017 11:59
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKonaklı Mahallesi
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