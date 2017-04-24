Alanya'da 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Musa A., 07 NPP 83 plakalı otomobille Konaklı'dan Payallar istikametine giderken dikkatsizlik sonucu karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki T.T'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı T.T, olay yerine çağrılan ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımın ünitesinde kalan TT.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma tarafında gözaltına alınan Musa A. gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.