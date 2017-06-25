Alanya'da 4 iş yeri yanarak kül oldu

EDİNİLEN bilgiye göre yangın dün gece saat 01:30 saatlerinde meydana geldi. Tosmur Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde market, restoran, butik ve tur işletmesinin bulunduğu 4 işyeri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla kül oldu. Çıkan yangın kısa sürede işyerlerini sararken Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar alınmasının ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken 4 işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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