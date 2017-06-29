Alanya'da 3 trafik kazası

ALANYA’DA motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 20.00 sularında Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Harun U.’nun (23) kullandığı 07 HNE 51 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin M. (30) yönetimdeki 07 HZS 44 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Harun U.'yu ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Harun U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KALDIRIMA ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Alanya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil ise yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza, saat 02.00 sularında Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Payallar Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Murat Özer'in idaresindeki 07 HJC 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaldırım taşlarına çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Özer’i ambulansla Alanya Anadolu Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Özer’in hayati tehlikesinin olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ OTOMOBİL ÇARPTI

Alanya’da araç trafiğinin yoğun olduğu D-400 Karayolu'nda karşıya geçmek isteyen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, saat 02.30 sularında Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu D-400 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen 22 yaşındaki Onur Kaan Alper'e, aynı yolda ilerleyen Hüseyin N.’nin yönetimindeki 07 NF 834 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Alper’e ilk müdahaleyi, yoldan geçen sürücüler yapıp sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Alper’i ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alper’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.