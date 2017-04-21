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Alanya’da 3 motosiklet kazası: 3 yaralı

Alanya’da meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

Alanya’da 3 motosiklet kazası: 3 yaralı

Alanya’da meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

21 Nisan 2017 Cuma 10:30
Alanya’da 3 motosiklet kazası: 3 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya’nın Emişbeleni Mahallesi’nde seyreden V. D.(16) idaresindeki 07 NVK 95 plakalı motosiklet aynı yönde seyreden Mehmet K.’nin(52) kullandığı 07 N 3621 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü V.D yaralandı.
Kestel Mahallesi'nde Yusuf Ziya B.’nin (49) kullandığı 07 DD 147 plakalı otomobil, Hayri V.(43), idaresindeki 07 HBD 02 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Demirtaş, İmammlı Mahallesi'nde ise 44 yaşındaki Levent K., 07 UH 696 plakalı motosikletle Alanya'ya seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Levent K., kaza sonucu yaralandı.  
Meydana gelen üç ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, jandarma kazalarla ilgili soruşturma başlattı

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Son Güncelleme: 21.04.2017 10:37
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMotosiklet KazasıKaza
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