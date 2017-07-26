Alanya’da 1’i kadın 14 aranan şahıs yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ’nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gece saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce adreslerini belirledikleri çeşitli suçlardan aranan 1’i kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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