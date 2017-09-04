Alanya'da 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Mehmet AL EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya 'ya tatile gelen şüpheli A.U(27), kız arkadaşıyla kaldığı otelde 16 yaşındaki kız çocuğu na cinsel taciz de bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde parmak izi alınan zanlının otele sahte kimlikle kardeşinin kimliği ile kaldığı tespit edildi. Polis merkezinde ifadesi alınan zanlı A.U sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'başkasına ait sahte kimlik' ve 'Küçük yaşta çocuğa cinsel taciz' suçundan tutuklanarak Alanya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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