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Alanya yolunda korkutan kaza!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı

Alanya yolunda korkutan kaza!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı

22 Nisan 2017 Cumartesi 17:23
Alanya yolunda korkutan kaza!
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KAZA, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Demokrasi Bulvarı kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Cengiz Çağlı’nın kullandığı 34 DV 3800 plakalı kamyon ile Titreyengöl istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Azize Arap’ın kullandığı 07 LT 596 plakalı otomobil Demokrasi Bulvarı girişindeki trafik ışıklarında çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada kimsenin burnu bile kanamadı. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAlanya D-400 KarayoluCengiz Çağlı
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