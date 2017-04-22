Alanya yolunda korkutan kaza!

KAZA, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Demokrasi Bulvarı kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Cengiz Çağlı’nın kullandığı 34 DV 3800 plakalı kamyon ile Titreyengöl istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Azize Arap’ın kullandığı 07 LT 596 plakalı otomobil Demokrasi Bulvarı girişindeki trafik ışıklarında çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada kimsenin burnu bile kanamadı.