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Alanya yolunda korkunç kaza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya yolunda korkunç kaza
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KAZA, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 07 LPB 45 plakalı yolcu minibüsü, Cemal Can yönetimindeki 07 JZ 737 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüsü Cemal Can, otomobilde bulunan Selbi ve Duran Eroğlu ile minibüs yolcularından Hüseyin Açacak yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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Etiketler; #Antalya #trafik kazası #kaza #Hüseyin Açacak #Manavgat Devlet Hastanesi
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