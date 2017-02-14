Alanya merkezli dev FETÖ operasyonu

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alanya merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda OHAL kapsamında kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği (ALBİAD) üyeleri, esnaf, öğretmen ve 3 Haziran 2016 tarihinde kayyum atanan Kristal Yemek Hizmetlerinin eski yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
14 Şubat 2017 Salı 14:32
Son Güncelleme: 14.02.2017 14:41