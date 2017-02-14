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Alanya merkezli dev FETÖ operasyonu

Alanya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşması kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında işadamları, esnaf ve öğretmenler de var

Alanya merkezli dev FETÖ operasyonu

Alanya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşması kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında işadamları, esnaf ve öğretmenler de var

14 Şubat 2017 Salı 14:32
Alanya merkezli dev FETÖ operasyonu
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alanya merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda OHAL kapsamında kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği (ALBİAD) üyeleri, esnaf, öğretmen ve 3 Haziran 2016 tarihinde kayyum atanan Kristal Yemek Hizmetlerinin eski yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Son Güncelleme: 14.02.2017 14:41
Anahtar Kelimeler:
PdyFetöParalel Devlet YapılanmasıFetullahçı Terör ÖrgütüAlanya
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