Alanya merkezli dev FETÖ operasyonu

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alanya merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda OHAL kapsamında kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği (ALBİAD) üyeleri, esnaf, öğretmen ve 3 Haziran 2016 tarihinde kayyum atanan Kristal Yemek Hizmetlerinin eski yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.