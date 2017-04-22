Alanya halinde korkutan iş kazası!

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'nın Payallar Mahallesinde Halde çalışan Suriye Uyruklu 27 yaşındaki Hüseyin Hüseyin'in üzerine çalışırken dolu sebze ve meyve kasaların düşmesi üzerine yaralandı.

Halde çalışanlar tarafından çağırılan Ambulansla Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli işçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.