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Alanya halinde korkutan iş kazası!

Alanya'nın Payallar Mahallesindeki Halde çalışan 27 yaşındaki Suriye uyruklu bir kişi üzerine kasaların düşmesi sonucunda yaralandı

Alanya halinde korkutan iş kazası!

Alanya'nın Payallar Mahallesindeki Halde çalışan 27 yaşındaki Suriye uyruklu bir kişi üzerine kasaların düşmesi sonucunda yaralandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 10:11
Alanya halinde korkutan iş kazası!
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EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'nın Payallar Mahallesinde Halde çalışan Suriye Uyruklu 27 yaşındaki Hüseyin Hüseyin'in üzerine çalışırken dolu sebze ve meyve kasaların düşmesi üzerine yaralandı.
Halde çalışanlar tarafından çağırılan Ambulansla Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli işçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 

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AlanyaPayallar MahallesiI SuriyeHüseyin Hüseyin
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