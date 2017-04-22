Alanya'daki korkunç intiharda şok ayrıntı!

SON bir hafta içinde 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öne sürülen 45 yaşındaki Cengiz Tuna Akar, yaşamına son vermeden bir not bıraktı. Bıraktığı notta ise ölümünün tek sorumlusunun Ş.B. isimli kişinin olduğunu belirtti. İntiharın ardından şok bir ayrıntı ortaya çıktı. Hayır cephesinde yer alan Akar ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde sert tartışmaların yaşandığı görülüyor. Gökçek'in, hakaretler üzerine Akar'a ''Alanya'da polis kapına gelir'' dediği görülüyor.

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Alanya'da korkunç intihar! Ölümümün tek sorumlusu...