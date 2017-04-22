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Alanya'daki korkunç intiharda şok ayrıntı!

Alanya'da  kaldığı otelde kendisini elbise dolabının demirine asarak canına kıyan Cengiz Tuna Akar'ın intihar öncesi Ankara BŞB Başkanı Melih Gökçek'le sert tartışmalar yaşadığı ortaya çıktı 

Alanya'daki korkunç intiharda şok ayrıntı!

Alanya'da  kaldığı otelde kendisini elbise dolabının demirine asarak canına kıyan Cengiz Tuna Akar'ın intihar öncesi Ankara BŞB Başkanı Melih Gökçek'le sert tartışmalar yaşadığı ortaya çıktı 

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:12
Alanya'daki korkunç intiharda şok ayrıntı!
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SON bir hafta içinde 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öne sürülen 45 yaşındaki Cengiz Tuna Akar, yaşamına son vermeden bir not  bıraktı. Bıraktığı notta ise ölümünün tek sorumlusunun Ş.B. isimli kişinin olduğunu belirtti. İntiharın ardından şok bir ayrıntı ortaya çıktı. Hayır cephesinde yer alan Akar ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında sosyal  paylaşım sitesi Twitter üzerinde sert tartışmaların yaşandığı görülüyor. Gökçek'in, hakaretler üzerine Akar'a ''Alanya'da polis kapına gelir'' dediği görülüyor.

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Alanya'da korkunç intihar! Ölümümün tek sorumlusu...

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Son Güncelleme: 22.04.2017 18:04
Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekCengiz Tuna AkarAlanya
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