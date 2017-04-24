Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93392
ALTIN
146.748
DOLAR
3.5906
STERLIN
4.5927
EURO
3.9005
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Nisan 2017 Alanya -...
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
Baharda zindelik veren 8 besin!
Baharda zindelik veren 8 besin!

Alanya'da uyuşturucu taciri kıskıvrak

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ‘Uyuşturucu ticareti’ yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı

Alanya'da uyuşturucu taciri kıskıvrak

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ‘Uyuşturucu ticareti’ yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı

24 Nisan 2017 Pazartesi 17:45
Alanya'da uyuşturucu taciri kıskıvrak
banner404

ŞÜPHELİ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Enes Ç.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Enes Ç.’nin Kestel ve Alanya merkezde uyuşturucu sattığını tespit eden jandarma ekipleri, Şüphelinin ikamet ettiği adrese baskın düzenledi. Enes Ç.'nın evinde yapılan aramada 8 paket içinde 4 gram eroin, 5 gram esrar ve 2 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ile esrar içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nda ifadesi alınan Enes Ç., adliyeye sevk edildi. Enes Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

banner355
Son Güncelleme: 24.04.2017 17:59
Anahtar Kelimeler:
Alanya L Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz KurumuKenevir TohumuUyuşturucu TicaretiAlanya İlçe Jandarma KomutanlığıUyuşturucu Taciri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da öğrenci yurdunda yangın
Antalya'da öğrenci yurdunda yangın
Antalya'da evine giren hırsızı öldürdü
Antalya'da evine giren hırsızı öldürdü
İki kuzen birbirini suçladı!
İki kuzen birbirini suçladı!

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals