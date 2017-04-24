Alanya'da uyuşturucu taciri kıskıvrak

ŞÜPHELİ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Enes Ç.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Enes Ç.’nin Kestel ve Alanya merkezde uyuşturucu sattığını tespit eden jandarma ekipleri, Şüphelinin ikamet ettiği adrese baskın düzenledi. Enes Ç.'nın evinde yapılan aramada 8 paket içinde 4 gram eroin, 5 gram esrar ve 2 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ile esrar içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nda ifadesi alınan Enes Ç., adliyeye sevk edildi. Enes Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.