Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 34°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.559
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5876
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanya'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı

Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı kişinin üzerinden eroin çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Alanya'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı

Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı kişinin üzerinden eroin çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 00:22
Alanya'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün saat 09.30 sıralarında Kestel Mahallesi, Regülatör Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri Mustafa K'yı (22) durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından Mustafa K'nın yapılan üst aramasında satışa hazır halde 6 paket halinde 4 gram eroin ele geçirildi. Bunun üzerine Mustafa K. gözaltına alındı. Alanya Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaEroinAlanya Jandarma KomutanlığıGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da misafire hırsız suçlaması
Alanya'da misafire hırsız suçlaması
Alanya'da korkutan kaza
Alanya'da korkutan kaza
Alanya'da hırsızlık yapan turistler kleptomani çıktı
Alanya'da hırsızlık yapan turistler kleptomani çıktı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals