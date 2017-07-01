Alanya'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün saat 09.30 sıralarında Kestel Mahallesi, Regülatör Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri Mustafa K'yı (22) durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından Mustafa K'nın yapılan üst aramasında satışa hazır halde 6 paket halinde 4 gram eroin ele geçirildi. Bunun üzerine Mustafa K. gözaltı na alındı. Alanya Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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