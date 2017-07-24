Alanya'da şüpheli ölüm!

OLAY, Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine siteye gelen ekipleri savcılıktan izin aldıktan sonra eve girmek için çilingir çağırdı. Çilingirin gelmesi ile birlikte eve giren jandarma, yerleşik yaşayan Irak vatandaşı Alzerkarnee Qays Mohammed Hamzah’ı (64) evin içerisinde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine eve sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hamzah’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Irak vatandaşının cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölü bulunan Alzerkarnee Qays Mohammed Hamzah’ın evde yalnız yaşadığı öğrenildi.