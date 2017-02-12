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Alanya'da suçüstü yakalandı

Alanya'da, 4 ayrı suçtan aranan şüpheli polis tarafından yakalandı

Alanya'da suçüstü yakalandı

Alanya'da, 4 ayrı suçtan aranan şüpheli polis tarafından yakalandı

12 Şubat 2017 Pazar 22:16
Alanya'da suçüstü yakalandı
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OBA Mahallesi'nde 25 Ocak'ta bir kadının kapkaç yoluyla çantasının çalınmasın ardından polis olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonucu olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin 22 yaşındaki Sedat E. olduğunu belirledi. Önceki akşam saatlerinde Oba Mahallesi'nde önlem alan polis, Sedat E'yi bir kişinin parasını zorla almaya çalışırken suçüstü yakaladı. Hırsızlık, kapkaç ve yağma gibi 4 ayrı suçun faili olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat E., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alanyaşüpheli PolisSuçtan ArananPolis
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