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Alanya'da şok! 6 yeni ihraç

Olağanüstü Hal Uygulamaları çerçevesinde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Alanya Emniyeti ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 6 personel ihraç edildi.

Alanya'da şok! 6 yeni ihraç

Olağanüstü Hal Uygulamaları çerçevesinde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Alanya Emniyeti ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 6 personel ihraç edildi.

10 Şubat 2017 Cuma 10:47
Alanya'da şok! 6 yeni ihraç
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121. maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmesinin ardından Alanya'da polis ve milli eğitim camiasından ihraçlar oldu. Alanya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Halil Sağlam ile komiser yardımcısı Serkan Barış Bozdoğan, ile Alanya Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli İbrahim Töre, Musa Küçük, Mustafa Sevgi ve Feray Kuzulu ihraç edildi. Öte yandan daha önce Alanya'da Emniyet Müdür Yardımcısıyken Antalya emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 4'ncü Sınıf Emniyet Müdürü olarak atanan Yunus Gez, trafik Büro eski amirleri, Komiser Zekeriya Bağ, Erol Kan ile komiser yardımcıları Birol Yörük ve İbrahim Aydoğdu'da son kararname ve bir önceki kararname ihraç edilmişlerdi. Emniyet Amiri Başaran Şanlı'nın ise açığa alındığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 10.02.2017 12:29
Anahtar Kelimeler:
Alanya Emniyet MüdürlüğüMilli Eğitim MüdürlüğüAlanya EmniyetiKHKKanun Hükmünde KararnameOlağanüstü Hal Uygulamaları
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