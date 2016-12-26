Alanya'da sırtından vurularak öldürüldü

Alanya'da 18 yaşındaki bir genç sırtından vurularak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti
EDİNİLEN bilgiye göre, olay Alanya'nın Kuşyuvası Mevkii'nde meydana geldi. Tunahan Türker (18), iki arkadaşıyla birlikte karda yürümek ve eğlenmek için bölgeye gitti. Hemen arkasından yürüyen ve elinde av tüfeği olan M.Ö. (17) tarafından silahın ateş almasıyla vurulan Türker hemen hastaneye kaldırıldı. Sırtındaki saçmaların ağır yaraladığı Türker, götürüldüğü Alanya Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşını vurarak ölümüne sebep olan M.Ö. ve yanındaki diğer arkadaşı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde arkadaşını kazayla vurduğunu belirten M.Ö. hemen özel araçla hastaneye yetiştirmeye çalıştıklarını ve çağrılan ambulans ile yolda karşılaşarak Türker'i ambulansa aktardıklarını söyledi. M.Ö. alınan ifadesinin ardından sabah Alanya Adliyesi'ne sevk edilecek.
İlgili Galeriler