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Alanya'da polisten nefes kesen operasyon

Alanya'da park halindeki otomobili çalan şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, otomobil de sahibine teslim edildi

Alanya'da polisten nefes kesen operasyon

Alanya'da park halindeki otomobili çalan şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, otomobil de sahibine teslim edildi

07 Şubat 2017 Salı 19:19
Alanya'da polisten nefes kesen operasyon
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OLAY, dün saat 02.30 sıralarında Saray Mahallesi Sugözü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece otomobilini park eden Özgür Atalay, sabah iş gitmek için evden çıktığında aracının park ettiği yerde olmadığını fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızlık şüphelisinin Abdulselam M., olduğunu belirledi. Eşkal tespiti üzerine şüphelinin adresine giden polis, kaldığı evinde gözaltına aldı. Daha sonra hırsızlık şüphelisi Abdulselam M., çalıntı aracın Serdengeçti Sokak üzerinde park halinde olduğunu söyledi. Parmak izi inceleme ekipleri otomobilde yaptığı kriminal çalışmanın ardından araç sahibine teslim edilirken, şüpheli ise sorgusu için emniyette götürüldü.

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