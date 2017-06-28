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Alanya'da polise rüşvet teklif eden şahıs gözaltında

Alanya’da şüphe üzerine durdurulan araçta yanında bulunan Rus uyruklu kadın ile bir kişi ve evraklarını soran polis memurlarına 300 TL rüşvet teklif ettiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı

Alanya'da polise rüşvet teklif eden şahıs gözaltında

Alanya’da şüphe üzerine durdurulan araçta yanında bulunan Rus uyruklu kadın ile bir kişi ve evraklarını soran polis memurlarına 300 TL rüşvet teklif ettiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:56
Alanya'da polise rüşvet teklif eden şahıs gözaltında
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DÜN gece saatlerinde Saray Mahallesi’nde devriye yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği şüphe üzerine 07 FTN 71 plakalı otomobili durdurdu.  Araçta bulunan Rus uyruklu Samira A., Albina F., ve Osman B.’nin GBT sorgusu yapıldığı sırada görevli polisin yanında gelen araç sürücüsü 35 yaşındaki Yılmaz B., ‘ehliyetim yok idare et’ diyerek elinde bulunan 300 TL’yi vermek istedi. Bunun üzerine rüşveti kabul etmeyen polis, araçta bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Rus uyruklu Samira A., Albina F. ile Osman B. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, polise rüşvet teklif eden Yılmaz B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AlanyaRüşvetPolisRus
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