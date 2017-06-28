Alanya'da polise rüşvet teklif eden şahıs gözaltında

DÜN gece saatlerinde Saray Mahallesi’nde devriye yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği şüphe üzerine 07 FTN 71 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan Rus uyruklu Samira A., Albina F., ve Osman B.’nin GBT sorgusu yapıldığı sırada görevli polis in yanında gelen araç sürücüsü 35 yaşındaki Yılmaz B., ‘ehliyetim yok idare et’ diyerek elinde bulunan 300 TL’yi vermek istedi. Bunun üzerine rüşvet i kabul etmeyen polis, araçta bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Rus uyruklu Samira A., Albina F. ile Osman B. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, polise rüşvet teklif eden Yılmaz B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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