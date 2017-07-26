Alanya'da PKK-KCK operasyonunda bir kadın yakalandı 

Haber:Mehmet AL

15 NİSAN 2017 tarihinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri terör örgütü PKK- KCK üyesi olduğu iddiasıyla Baba Abdurahman Ş.(62), oğlu İsmail Ş.(24), kızları Zeynep Ş. ve Ayşe O.'yu takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren TEM ekipleri sabah saatlerinde şüphelilerin Tosmur Mahallesi'nde belirlenen evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kızları Zeynep Ş. ve Ayşe O., savcılıkça serbest bırakılırken, baba ve oğlu nöbetci mahkemece tutuklanmıştı.

3,5 AY SONRA ABLA TEKRAR YAKALANDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği(TEM) ekiplerince yakalanan terör örtgütü PKK- KCK üyesi olan Zeynep Ş.(35),Eruh İlçesi'nde Terör örgütü PKK-KCK yardım ve yataklık etmekten arandığı tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde Tosmur Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. TEM Büro Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra Alanya Adliyesi'ne gönderildi.