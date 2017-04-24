Alanya'da parkta ölü bulundu 

KONAKLI Mahallesi Güzelbağ Kavşağı'nda bulunan bir parkta dün saat 09.15 sıralarında yerde yatan bir kişi olduğu görüldü. Yenialanya.com'un edindiği bilgiye göre vatandaşlar yerde yatan Hakkı Baş'ı uyandırmaya çalıştı. Vatandaşlar uyanmayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri Hakkı Baş'ın öldüğünü belirledi. Baş'ın cesedi, otopsi için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsi yapılacağı ifade edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

