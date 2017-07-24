Alanya'da motosikletli kapkaççı yakalandı

Mehmet AL GEÇEN 13 Temmuz'da saat 08.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki otel önünde A.D adlı kadının boynundaki taşlı altın zinciri çalarak plakasız motosiklet le kaçtılar. Kadının şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Mahmutlar Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, görgü tanıklarından bilgi topladı. Jandarmanın yaptığı araştırma sorucu şüphelinin 22 yaşındaki Rıdvan A., olduğu tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri Rıdvan A.'yı Barbaros Caddesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli Rıdvan A., Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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