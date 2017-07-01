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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanya'da misafire hırsız suçlaması

Alanya'da misafirliğe gittiği evden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı

Alanya'da misafire hırsız suçlaması

Alanya'da misafirliğe gittiği evden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 00:11
Alanya'da misafire hırsız suçlaması
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HIRSIZLIK olayı Güllerpınarı Mahallesi, Şahoğlu Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre Eray İ. (31) saat 23.00 sıralarında Hüseyin U'nun (35) Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Hüseyin U. ile evde bir süre sohbet eden Eray İ, ev sahibinin dalgınlığından yararlanarak sehpa üzerindeki cep telefonunu alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra Hüseyin U, cep telefonunun koyduğu yerde olmadığını fark etti. Cumhuriyet Polis Karakolu'na giden Hüseyin U, Eray İ'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Polis Karakolu ekipleri evden cep telefonu çaldığı iddia edilen Eray İ'yi sıkı bir takiple kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Cumhuriyet Polis Karakolu'nda ifadesi alınan Eray İ. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.
 

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AlanyaHırsız MisafirKıskıvrakCep Telefonu
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