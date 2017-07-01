Alanya'da misafire hırsız suçlaması

HIRSIZLIK olayı Güllerpınarı Mahallesi, Şahoğlu Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre Eray İ. (31) saat 23.00 sıralarında Hüseyin U'nun (35) Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Hüseyin U. ile evde bir süre sohbet eden Eray İ, ev sahibinin dalgınlığından yararlanarak sehpa üzerindeki cep telefonunu alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra Hüseyin U, cep telefonunun koyduğu yerde olmadığını fark etti. Cumhuriyet Polis Karakolu'na giden Hüseyin U, Eray İ'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Polis Karakolu ekipleri evden cep telefonu çaldığı iddia edilen Eray İ'yi sıkı bir takiple kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Cumhuriyet Polis Karakolu'nda ifadesi alınan Eray İ. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

