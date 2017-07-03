Alanya'da mahkum hayatını kaybetti

ALINAN bilgiye göre, cezaevinde rahatsızlanan G.A. (46), idarenin haber verdiği 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan G.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alanya Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından G.A.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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