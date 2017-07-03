Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100522
ALTIN
139.725
DOLAR
3.5558
STERLIN
4.6050
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Flaş Haber
Alanya'da korkunç kaza!
Kapat

Alanya'da mahkum hayatını kaybetti

Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan bir mahkum kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Alanya'da mahkum hayatını kaybetti

Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan bir mahkum kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 21:56
Alanya'da mahkum hayatını kaybetti
banner404

ALINAN bilgiye göre, cezaevinde rahatsızlanan G.A. (46), idarenin haber verdiği 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan G.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alanya Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından G.A.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Açık Ceza İnfaz KurumuKalp KriziMahkum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da jandarmadan baskın!
Alanya'da jandarmadan baskın!
Alanya'da korkunç kaza!
Alanya'da korkunç kaza!
Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals