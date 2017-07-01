Alanya'da korkutan kaza

KAZA Mahmutlar Mahallesi 'nde dün sabah saat 09.00 sıralarında D-400 Karayolu Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Recep K'nın (53) yönetimindeki 21 DK 207 plakalı otomobile seyir halindeyken arkadan gelen Kadir A'nın (19) yönetimindeki 07 HKH 97 plakalı araç çarptı. Çarpma sonucunda 21 DK 207 plakalı otomobilde bulunan Fecra Kaplan (54) ve 07 HKH 97 plakalı otomobilde bulanan Merve Avra (52) yaralandılar. Yaralılar çağırılan ambulanslarla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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