Alanya'da korkutan kaza!

EDİNİLEN bilgiye göre dün saat 15.00 sıralarında Konaklı'dan Alanya'ya gelmekte olan Abdulkadir K. (33) yönetimindeki 02 HF662 plakalı otomobille, Celal Arslan (54) idaresindeki 07 HPR 18 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan Ali Demir (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demir hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

