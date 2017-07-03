Alanya'da korkunç kaza!

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'nın İncekum Bölgesinde Remzi Durmukcu yönetimindeki 07 HRH 06 plakalı otomobil ile Emin Aydın yönetimindeki 07 NZC 29 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Durmukcu ve Aydın ile birlikte araçlarda bulunan çocuklar hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk olarak çevrede bulanan vatandaşlar müdahale etti. Araçlardan çıkartılan 5 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. 07 HRH 06 plakalı araçta bulunan ve babaları yaralanan 3 çocuk ise korkudan araçtan inemedi. Çocuklara çevredeki vatandaşlar korkmamaları için konuştu.

VİDEO İÇİN TIKLAYIN