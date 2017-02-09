Alanya'da kamyon plakaları çalındı

Erkan UYSAL

HEM kamyonunun plakaları çalınan, hem de motosikletinin lastikleri patlatılan Ali Sertgöz "Akşam saatlerinde aracımı evimin bulunduğu Sugözü Mahallesi'ne bıraktım. Eve gelirken kamyonun ön plakasının olmadığını gördüm. Aracı buraya koyduğumda plakası vardı. Motosikletimin lastikleri de patlatılmış. Durumu görünce polisleri çağırdım, zabıt tutturduk. Hırsızlık olsa aracın deposunu boşaltırlardı. Motosiklete yeni lastik taktırmak zorunda kaldım. Motosikletimin ise plakası duruyor" dedi.

'KASITLI OLARAK ÇALMIŞLAR'

Kamyonunun plakaları çalınan bir diğer şoför Muhterem Çetin de "Aracımın plakaları çalındı. Park halindeki kamyonun iki plakasını da koparıp çalmışlar. Araçta başka bir zarar yok. Olayın ardından etraftaki bir güvenlik kamerasının görüntülerini alarak emniyete götürdüm ve teslim ettim" diye konuştu.