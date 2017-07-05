Alanya'da, jandarmadan uyuşturucu baskını 

ALANYA 'NIN kırsal bölgesinde bulunan Dereköy Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskında evin bahçesinde ekili halde 7 kök Hint keneviri bulunurken, olayla ilgili Hüseyin A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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