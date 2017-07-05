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Alanya'da, jandarmadan uyuşturucu baskını 

Alanya’da jandarmanın düzenlediği baskında 7 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Alanya'da, jandarmadan uyuşturucu baskını 

Alanya’da jandarmanın düzenlediği baskında 7 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:05
Alanya'da, jandarmadan uyuşturucu baskını 
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ALANYA'NIN kırsal bölgesinde bulunan Dereköy Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskında evin bahçesinde ekili halde 7 kök Hint keneviri bulunurken, olayla ilgili Hüseyin A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaHint KeneviriUyuşturucu
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