Alanya'da jandarmadan baskın!

ESRAR yetiştirildiği bilgisini ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Payallar Mahallesi’ndeki bir evin serasına baskın düzenledi. Baskında kurutulmaya bırakılmış vaziyette 10 kilo 530 gram esrar ile sera için dikili 19 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili Hacı Murat U., gözaltına alınırken şüpheliye ait evde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan Hacı Murat U.’nun karakoldaki işlemleri sürüyor.
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