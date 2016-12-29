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Alanya'da FETÖ operasyonu

Alanya'da FETÖ/PDY operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alanya'da FETÖ operasyonu

Alanya'da FETÖ/PDY operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

29 Aralık 2016 Perşembe 13:11
Alanya'da FETÖ operasyonu
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki (ALKÜ) yapılanmasına yönelik operasyonda daha önce açığa alınan 3'ü kadın, 22 öğretim görevlisi ve okutman, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 13 Aralık'ta ikametlerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliyeye getirildi. Şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmaya devam ettiği, örgüte ait yurtdışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek, eğitim verdikleri öne sürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
FetöPdyOperasyonAlanya Cumhuriyet Başsavcılığı
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