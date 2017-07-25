Alanya'da FETÖ'cü müdür hastanede yakalandı

Mehmet AL ALANYA İlçe Emniyet Müdür lüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na ( FETÖ /PDY) yönelik soruşturması kapsamında aranan yurt müdürü Muhammed B.(27) akşam saatlerinde Alanya'da özel bir hastane de tedavi olurken yakalanarak gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde ifadesi alınan yurt müdürü Muhammed B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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