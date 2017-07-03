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Alanya'da feci kaza: 1 ölü

İncekum Mahallesi'nde otomobilin çarptığı 50 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cevdet Öz olay yerinde yaşamını kaybederken kaçan sürücü Manavgat'ta yakalandı. Sürücü çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

Alanya'da feci kaza: 1 ölü

İncekum Mahallesi'nde otomobilin çarptığı 50 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cevdet Öz olay yerinde yaşamını kaybederken kaçan sürücü Manavgat'ta yakalandı. Sürücü çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:25
Alanya'da feci kaza: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgilere göre kaza, İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Türkler istikametine giden Güner Tuncer'in (24), kullandığı 33 KEY 33 plakalı otomobil karşı yönden gelen Cevdet Öz (50) yönetimindeeki 01 Z 0101 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Güner Tuncer olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarılya olay yerine gelen 112 sağlık ve Jandarma ekiplerinin incelenmesinin ardından Öz'ün cesedi Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.
KAÇAN SÜRÜCÜ MANAVGATTA YAKALANDI
Motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü Güner Tuncer'in plakasından yola çıkan İncekum Jandarma ekipleri sürücüyü Manavgat'ta yakaladı. Tuncer, İncekum Jandarma Karakolunda ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edildi. Otomobil sürücüsü Güner Tuncer nöbetci mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 16:56
Anahtar Kelimeler:
Cevdet ÖzIncekum Mahallesi
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