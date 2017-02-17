Alanya'da esrar operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, dün sabah saatlerinde ilçenin girişinde yol kontrolü yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobile ’dur’ ikazında bulundu. İhtara uymayan sürücü, kaçmaya başlayınca kontrol noktasındaki ekipler, aracı durdurmak için peşinde düştü. Polis, takip sonucu aracı Obagöl Mahallesi’nde yakalamayı başarırken araçta bulunan H.K ve sürücü B.Ö.’yü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
17 Şubat 2017 Cuma 10:32
Son Güncelleme: 17.02.2017 10:42