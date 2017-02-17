Alanya'da esrar operasyonu

Alanya'da polis tarafından yapılan yol uygulamasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve takip sonucu durdurulan otomobil sürücüsü ile bir kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi