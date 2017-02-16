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Alanya'da 'Dur' ihtarına uymayan otodan çıkanlar şok etti

Alanya'da yapılan yol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı

Alanya'da 'Dur' ihtarına uymayan otodan çıkanlar şok etti

Alanya'da yapılan yol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı

16 Şubat 2017 Perşembe 22:58
Alanya'da 'Dur' ihtarına uymayan otodan çıkanlar şok etti
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TAKİP sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü ile bir kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi. Önceki gün sabah saatlerinde ilçenin girişinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobile 'dur' ikazında bulundu. Uyarıya uymayan sürücü, kaçtı ve kontrol noktasındaki ekipler, aracı durdurmak için takibe başladı. Polis, uzun süre takip sonunda aracı Obagöl Mahallesi’nde yakalamayı başardı ve araçta bulunan H.K. ve sürücü B.Ö.’yü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AlanyaDurOtodanIhtarına
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