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Alanya'da dere yatağında hint keneviri tarlası 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik TİM ekipleri 490 kök hint keneviri ele geçirdi

Alanya'da dere yatağında hint keneviri tarlası 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik TİM ekipleri 490 kök hint keneviri ele geçirdi

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:57
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ALINAN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasının ardından Cikcilli Mahallesi Fığla mevkiinde hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. 
Ekipler dere yatağında dikenler arasında ekili vaziyette 490 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
NARKOTİM Ekipleri dikenler arasına girmek için Alanya Belediyesi'nden yardım isteyerek ekili vaziyette bulunan 490 kök kenevir bitkisi belediye işçileri tarafından söküldü.
Sökülen 490 kök kenevir bitkisi imha edilmek üzere Emniyete götürüldü.
NARKOTİM Ekipleri dere yatağında ekili vaziyette 490 kök keneviri eken veya yetiştiren kişileri araştırmak için çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 26.04.2017 11:08
Anahtar Kelimeler:
Hint KeneviriDere YatağıAlanya
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