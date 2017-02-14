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Alanya'da bulundular: Sınır dışı edilecekler

Alanya’da vize süreleri dolduğu için kaçak durumda oldukları belirlenen yabancı uyruklu iki kadın sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı

Alanya'da bulundular: Sınır dışı edilecekler

Alanya’da vize süreleri dolduğu için kaçak durumda oldukları belirlenen yabancı uyruklu iki kadın sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı

14 Şubat 2017 Salı 21:18
Alanya'da bulundular: Sınır dışı edilecekler
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ALANYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin önceki gece Tosmur Mahallesi'ndeki bir otelde yaptığı denetimlerde, otelin hamamında çalışan ve pasaportunun incelemesinin ardından vize süresinin dolduğu tespit edilen Endonezyalı 36 yaşındaki Kasih Lovind R. gözaltına alındı. Denetimlere devam eden polis, Saray Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine yaya haldeki Rus uyruklu 35 yaşındaki Nataila S.'yi durdurdu. Bu kadının da pasaportunun incelemesinin ardından vize süresinin dolduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyet'te ifadeleri alınan iki kadın sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaVize SüreleriSınır Dışı Edilmek
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