Alanya'da bara silahlı saldırı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay gece saatlerinde Alanya'nın Barlar Sokağı’nda bulunan bir barda meydana geldi. Gerçekleştirilen saldırı sonucu barın camları kırıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken saldırı düzenleyen şüpheli kısa sürede Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli 24 yaşındaki A.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.