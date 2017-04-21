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Alanya'da bara silahlı saldırı

Alanya’da dün gece bir bara düzenlenen silahlı saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği bara saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Alanya'da bara silahlı saldırı

Alanya’da dün gece bir bara düzenlenen silahlı saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği bara saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

21 Nisan 2017 Cuma 16:29
Alanya'da bara silahlı saldırı
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay gece saatlerinde Alanya'nın Barlar Sokağı’nda bulunan bir barda meydana geldi. Gerçekleştirilen saldırı sonucu barın camları kırıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken saldırı düzenleyen şüpheli kısa sürede Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli 24 yaşındaki A.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaBarlar SokağıAlanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
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