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Alanya'da bahşiş hırsızlığı

Alanya’da bir işyerine girerek bahşiş kutusundaki paraları çalmaya çalışan iki kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı

Alanya'da bahşiş hırsızlığı

Alanya’da bir işyerine girerek bahşiş kutusundaki paraları çalmaya çalışan iki kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 21:56
Alanya'da bahşiş hırsızlığı
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ŞEKERHANE Mahallesi'ndeki bir kuaför salonuna önceki akşam hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gittiklerinde işyerinin kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren polis, 16 yaşındaki C.T. ve M.K.'yi işyerindeki bahşiş kutusundan 53 TL'yi alırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan C.T. ve M.K.'nin sorgusunda, bölgedeki 10 işyerinin bahşiş kutularından yaklaşık 1.000 TL çaldıkları tespit edildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T. ve M.K., Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaBahşişPolis
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