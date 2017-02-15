Alanya'da bahşiş hırsızlığı

ŞEKERHANE Mahallesi'ndeki bir kuaför salonuna önceki akşam hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gittiklerinde işyerinin kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren polis, 16 yaşındaki C.T. ve M.K.'yi işyerindeki bahşiş kutusundan 53 TL'yi alırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan C.T. ve M.K.'nin sorgusunda, bölgedeki 10 işyerinin bahşiş kutularından yaklaşık 1.000 TL çaldıkları tespit edildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T. ve M.K., Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.