Alanya'da antika hırsızları yakalandı

OBAGÖL Mahallesi'ndeki Hüseyin Yiğit'e ait antikacı dükkanına 27 Ocak'ta 2 şüpheli, yaklaşık 3 saat kaldıkları işyerinden Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsilerin aralarında bulunduğu yaklaşık 50 bin lira değerinde eşyayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayından sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında başında bere olan 2 erkeğin, sırayla girdikleri işyerinin her köşesine baktıkları, tespit ettikleri değerli eşyaları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurarak kapıdan çıktıkları ve yaya olarak uzaklaştıkları belirlendi. Eşkal bilgilerinden yola çıkan polis şüphelilerin 20 yaşındaki Yalçın Coşğun ile 36 yaşındaki Ali Saç olduğunu tespit etti. Polis 2 Şubat gecesi adresini tespit ettiği Yalçın Coşğun’u Oba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Coşğun, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri ikinci şüpheli olarak aranan Ali Saç’ın adresini de tespit ederek Tosmur Mahallesi’ndeki evine dün gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Saç’ın emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. İfadesinde çaldıkları Osmanlı dönemine ait bakır eşyaları Alanya Sanayi Sitesinde bulunan bir hurdacıya 920 TL karşılığında sattığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Ali Saç’ın gösterdiği adreste bulunan hurdacıda antika eşyalara ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Saç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen antika eşyalar ise dükkan sahibi Hüseyin Yiğit’e teslim edildi.