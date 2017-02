Alanya'da antika eşya hırsızı yakalandı

ALANYA'NIN Obagöl Mahallesi üzerinde 27 Ocak’ta saat 21.00 sıralarında Hüseyin Yiğit’e ait antikacı dükkanı 2 şüpheli tarafından soyulmuştu. İş yeri kapısının alt kısmını kıran kimliği belirsiz 2 kişi dükkanda 3 saat kalarak Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsileri çuvala doldurdu. Şahıslar yaklaşık 50 bin TL değerindeki eşyalarla aynı kapıdan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayından sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Asayiş ekipleri hırsızların kimlik bilgisine ulaştı

Kamera kayıtlarında başında bere olan 2 erkeğin, sırayla girdikleri iş yerinin her köşesine baktıkları, tespit ettikleri değerli eşyaları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurarak kapıdan çıktıkları ve yaya olarak uzaklaştıkları tespit edildi. Eşkal bilgilerinden yola çıkan ekipler, şahısların Yalçın C. (20) ile Ali S. (36) olduğunu belirledi. Kimlik tespiti üzerine harekete geçen polis, Yalçın C.’yi dün gece saatlerinde Oba Mahallesi’ndeki yaşadığı evinde gözaltına alındı. Yalçın C. emniyetteki verdiği ifadesinde hırsızlık olayını Ali S. ile işlediklerini itiraf etti.

Yalçın C., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına uygunsuz el hareketi yaparak tepki gösterdi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ayrıca polis, diğer şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.