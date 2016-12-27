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Alanya'da 18 yaşındaki genç ölü bulundu

Alanya'da yaşayan 18 yaşındaki şeker hastası genç, arkadaşının evinde ölü bulundu

Alanya'da 18 yaşındaki genç ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgilere göre şeker hastası olan Erdem Işıklı (18), geceyi Cikcilli Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde geçirdi. Sabah arkadaşı tarafından hareketsiz bir şekilde bulunan Işıklı için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu öldüğü belirlenen Işıklı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Uzun zamandır şeker hastalığı ile mücadele eden Işıklı'nın ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.
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Etiketler; #Cikcilli Mahallesi #Erdem Işıklı #şeker hastası #Alanya
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