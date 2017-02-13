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Ağaçta 1 yıldır asılı cesedi bulundu; ayaklarını hayvanlar yemiş

Antalya'da yaklaşık 1 yıl önce öldüğü tahmin edilen bir erkeğin ormanlık alanda asılı cesedi bulundu. Çürümüş cesedin ayaklarının vahşi hayvanlarca yenildiği için olmadığı görüldü.

Ağaçta 1 yıldır asılı cesedi bulundu; ayaklarını hayvanlar yemiş

Antalya'da yaklaşık 1 yıl önce öldüğü tahmin edilen bir erkeğin ormanlık alanda asılı cesedi bulundu. Çürümüş cesedin ayaklarının vahşi hayvanlarca yenildiği için olmadığı görüldü.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:56
Ağaçta 1 yıldır asılı cesedi bulundu; ayaklarını hayvanlar yemiş
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DÖŞEMALTI İlçesi Yeşilbayır Mahallesi Kepez Belediyesi'ne ait Macera Ormanı'nın karşısında bulunan ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, ayakları olmayan ve çürümüş bir cesedin çalılıklar içerisinde asılı olduğunu gördü. haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Üzerinde kimlik olmayan ve bir erkeğe ait cesedin, yaklaşık bir yıldır asılı olduğu belirlendi. Çürümüş cesedin ayaklarını vahşi hayvanların yediği görüldü. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaCesetHayvan
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