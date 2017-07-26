86 yaşında katil oldu... 74 yaşındaki arkadaşını vurdu

ALINAN bilgiye göre, Balcıoğlu, Aydın'ın Söke ilçesinde Bağarası Mahallesi Çalışlı Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Aslan'la henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Balcıoğlu, evinden tüfeğini alarak Aslan'a ateş etti. Aslan, vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti, seken saçmalardan iki kişi de yaralandı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Balcıoğlu ise olay yerinde jandarma ekiplerine teslim oldu.
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