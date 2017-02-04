7 yaşındaki çocuk rögar çukurunda ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Taşağıl Mahallesi’nde annesiyle yaşayan 7 yaşındaki Sevgi B.’den dün akşam saatlerinden itibren haber alamayan yakınları, çevrede arama yaptı. Aramalar sırasında 7 yaşındaki çocuk evlerinin yakınındaki üstü açık 2 metre derinliğindeki rögar çukurunda ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Taşağıl Mahallesi’nde annesiyle yaşayan 7 yaşındaki Sevgi B.’den dün akşam saatlerinden itibren haber alamayan yakınları, çevrede arama yaptı. Aramalar sırasında 7 yaşındaki çocuk evlerinin yakınındaki üstü açık 2 metre derinliğindeki rögar çukurunda ölü bulundu.