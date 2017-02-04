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Yeni Alanya E - Gazete

7 yaşındaki çocuk rögar çukurunda ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu rögar çukurunda ölü bulundu

7 yaşındaki çocuk rögar çukurunda ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu rögar çukurunda ölü bulundu

04 Şubat 2017 Cumartesi 13:01
7 yaşındaki çocuk rögar çukurunda ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Taşağıl Mahallesi’nde annesiyle yaşayan 7 yaşındaki Sevgi B.’den dün akşam saatlerinden itibren haber alamayan yakınları, çevrede arama yaptı. Aramalar sırasında 7 yaşındaki çocuk evlerinin yakınındaki üstü açık 2 metre derinliğindeki rögar çukurunda ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatKız çocuğu
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